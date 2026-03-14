「服選びが面倒」な人へ！【しまむら】1着で何通りも着られる♡「優秀セットワンピ」

服選びが面倒で、いつも同じようなコーデになりがち……。そんな大人女性におすすめしたいのが、1着でマルチな着こなしが楽しめる【しまむら】のセットワンピース。セットでも単体でも使える優れものが手に取りやすい価格なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

簡単にトレンドコーデが完成するセットワンピ

【しまむら】「2セット TT*CYAビスチェ + OP」\2,420（税込）

スラリとしたロング丈のワンピースとビスチェのセットアイテム。合わせるだけでトレンドのレイヤードスタイルが完成するので、コーデに迷ったときの救世主になるかも。それぞれ単体でも着られるので、コーデのバリエーションが広がりそうです。

ビスチェのプラスワンでマンネリを打破

こちらはビスチェのみ使った着こなし。ビスチェは前後2WAYで着用できるのが魅力。シンプルなワンツーコーデにビスチェを合わせれば、一気にこなれ感がアップしそう。シアー感のあるTシャツに重ねると、ほんのり色っぽさが漂う最旬コーデに。コンパクトなビスチェなので、ハイウエストのパンツとも好バランスに決まります。

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※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M