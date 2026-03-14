◇プロ野球 オープン戦 巨人-日本ハム（14日、東京ドーム）

楽天から巨人に移籍したハワード投手が3回2失点で降板しました。

この日の日本ハムとのオープン戦に先発出場したハワード投手。初回の先頭打者をダルベック選手のエラーで1塁に置くと、1アウトから3番レイエス選手に投じた2球目のストレートが真ん中高めに抜ける失投。これをスタンド中段まで運ばれ、2ランホームランを浴びました。それでも、2回以降は立て直し、3回にはレイエス選手、郡司裕也選手から連続三振を奪うなど、3回48球、3安打3奪三振、2失点の成績となりました。

巨人は27日に迎える阪神との開幕戦へ向けて、助っ人投手陣がそれぞれ実戦を積み、同じく先発では、身長2メートルを超える長身のウィットリー選手が、11日のソフトバンク戦でオープン戦2度目の登板。初回に3四死球と制球が乱れると、山川穂高選手に先制タイムリー、さらに秋広優人選手に満塁ホームランを被弾し1回5失点で降板となりました。

一方WBCでは、守護神のライデル・マルティネス投手と、中継ぎのバルドナード投手が登板。

パナマ代表のバルドナード投手は、1次ラウンドで強敵プエルトリコ戦に登板。8回2アウトから登板し相手の4番打者を内野ゴロに打ちとると、回またぎで1点リードの9回のマウンドへ。しかし、四球と安打で2アウト1、3塁のピンチを背負うと、勝利まであとアウト1つから、2者連続四球を与えて押し出しで同点に追いつかれました。WBCでは2試合に登板し、防御率4.50でした。

キューバ代表のマルティネス投手は、守護神として活躍。3試合を投げ、1失点を喫しましたが、2セーブを記録しています。