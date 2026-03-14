【TGC】aoen・颯太、美麗ランウェイ シックな着こなしで魅了
HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（アオエン）の颯太（SOTA）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】クールな表情でランウェイするaoen・颯太
颯太は「TGC APECIAL COLLECTION 2」のステージに登場。ロングの羽織をシックに着こなし、美麗なまなざしとオーラで魅了した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】クールな表情でランウェイするaoen・颯太
颯太は「TGC APECIAL COLLECTION 2」のステージに登場。ロングの羽織をシックに着こなし、美麗なまなざしとオーラで魅了した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。