お笑いコンビ「さらば青春の光」がMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。芸能人ならではのリスク管理について語った。

将来の不安を問われ、東ブクロは「不安ですよ、それはもう。自分でも何しよるか分からないですから…」と吐露。「スキャンダルを起こすヤツは、それをスキャンダルと思ってないですからね。大丈夫やろなと思ったら問題になってもうた、みたいな」と苦笑い。「名言みたいに言うな！」と森田哲矢につっこまれた。

森田は「うちの場合は何が怖いって、スキャンダルはほんまに怖い」と実感を込め、個人事務所を守るための苦心を語り始めた。

「違約金とかあるじゃないですか。たまにウェブCMとかもいただくんですけど、全部違約金が出ないような契約をしている」と“東ブクロ対策”を明かした。

東ブクロは「CMが決まったら、僕だけ何もしてないのに黒いスーツ着てネクタイしめて、土下座する動画を撮らされる」と苦笑い。スキャンダルを起こした時のために前もって謝罪動画を撮影しているという。

また、犯罪以外の炎上案件などは大目に見てもらえるよう交渉しているといい、「本来、もうちょっと上のギャラを提示されますけど、こういう契約にしていただいたらもっと下げられますけど…って」と森田が説明した。

さらに、芸能人に向けたスキャンダル保険もあるという。森田は「こんないい保険があるんやと思って、ブクロはどうでしょうかとやったら、コイツ、審査で落ちたんですよ」と肩を落とし、笑わせていた。