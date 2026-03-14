【TGC】乃木坂46井上和、ブラックコーデで鋭い眼差し 初登場も圧巻ランウェイ
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】美しい…ブラックコーデを着こなした井上和
『TGC』初登場の井上は、「TGC SPECIAL COLLECTION 2」でクールなブラックコーデを着こなした。鋭い眼差しとオーラで、圧巻のランウェイを披露していた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】美しい…ブラックコーデを着こなした井上和
『TGC』初登場の井上は、「TGC SPECIAL COLLECTION 2」でクールなブラックコーデを着こなした。鋭い眼差しとオーラで、圧巻のランウェイを披露していた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。