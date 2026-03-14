イラン攻撃で初実戦に参加した米国製ドローン

2026年2月28日から始まったアメリカとイスラエルによるイランへの大規模攻撃では、実戦初投入となるアメリカ製の片道攻撃（自爆攻撃）ドローン兵器「LUCAS（ルーカス）」（Low-Cost Uncrewed Combat Attack System）が使用され注目を集めました。

【画像】ドローン発射！ これが、米軍の自爆ドローン発進の様子です

この「LUCAS」は驚いたことに、イラン製ドローン兵器「シャヘド136」を分析して作られた兵器であり、これら兵器はアメリカとイランの双方が今回の攻撃で使用しています。つまり、今回のイラン攻撃ではアメリカとイランが同じコンセプトのドローン兵器を撃ち合っているのです。

これは現代のドローン兵器の普及が国を問わず世界中の軍隊で進められているという現実と、同時にイランの由来の兵器であっても、アメリカが採用するだけの優れた長所があることを証明しています。

LUCASの機体は、全長約3m、全幅約2.5m、重量は約200kgとなっています。細長い円筒形の胴体に三角形のデルタ翼と垂直尾翼の代わりとなる2枚のフィンがあり、機体後部にはプロペラ付きエンジンが搭載されています。発射されると目標まで自律制御で飛行し、最大航続距離は800kmもあります。攻撃はドローン本体が目標に体当たりを行い、本体に搭載された弾頭（20〜50kg程度と推定）でこれを破壊します。

イラン製ドローンが形を変えてアメリカが使う理由

中東地域を管轄するアメリカ中央軍（CENTCOM）は3月1日に公式Xにおいて、スコーピオン攻撃任務部隊という無人機専門部隊によって、このLUCASがイラン攻撃に使われたことを発表。投稿には「これらの低コストドローンは、イランのシャヘド・ドローンをモデルにしており、今やアメリカ製の報復を届けるものとなっています」というコメントも書かれていました。



アメリカ軍のドローン兵器「LUCAS（ルカス）」（画像：アメリカ国防総省）



アメリカ中央軍のクーパー司令官も記者会見においてLUCASについてコメントしており、「これは元々イランのドローン設計で、我々はそれを捕獲し、分解し、アメリカに送り返して改良し、そして今それをイランに向けて撃っている」と、兵器の実戦使用を認めただけでなく、シャヘド136とLUCASの関係についても発言しています。

しかし、アメリカがイラン製ドローンをモデルにした兵器を採用した理由は何でしょうか？ それは「シャヘド136」自体の性能というよりも、ドローン兵器自体の低コストとそれによる経済的な優位性に注目しているからです。

LUCASの1機あたりの価格は3万5千ドルで、シャヘド136は3万ドル程度と推測されています。一方、これを迎撃するためのパトリオットミサイルは1発あたり300万ドルもし、価格だけで比較すると防御側は100倍以上のコストが掛かることになります。

相手の経済的消耗を強いる戦いに

イラン攻撃よりもずっと前、安価なドローン兵器が戦場に活躍するようになってから、戦闘におけるコストの非対応性が注目されるようになりました。ドローン兵器は通常の軍事兵器と比較して圧倒的にコストが安く、その迎撃に使われるミサイルの方が高価なのです。



迎撃機に追尾されるシャヘド型ドローン（画像：ワイルド・ホーネッツ）



LUCASやシャヘド136のような兵器は、価格の安さを生かした物量による飽和攻撃を行なうことができ、相手国に対してドローンよりも高価なミサイル等の兵器を浪費させ、その国の防空システム自体を損耗させることができます。これは攻撃を受ける国にとっては、ドローン自体の直接的な被害よりも大きな影響といえるでしょう。

アメリカ軍がLUCASを開発しイラン攻撃に投入したのも、まさにこれが理由なのです。多数のLUCASによってイラン側の防空システムが損耗すれば、それ自体に威力がなくても、代わりに戦闘機や爆撃機といった他の手段による空爆によって、より安全確実に軍事的な目的を達成することができます。

アメリカ国防総省の計画によれば、2027年頃までにLUCASの生産能力を年間1万機程度にすることを目標にしており、アメリカが安価なドローンによる損耗作戦に本腰を入れているのは明らかです。

LUCASの登場は、兵器の性能だけでなく「戦争のコスト」が勝敗を左右する時代がすでに始まっていることを示しているのかもしれません。