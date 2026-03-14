捨てられていた子猫を保護して1か月。ずっと一緒にいる柴犬をお母さんだと勘違いし甘えるように…！尊すぎる2匹の姿は話題を呼び、投稿は14.9万回再生を突破。「困ってるけど受け入れて優しい」「お母さん遊ぼうニャン」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：捨てられていた子猫が、犬を『お母さん』と勘違いした結果→思わず頬が緩む『尊い光景』

捨てられていた子猫が柴犬さんと一緒に暮らすと…！？

TikTokアカウント「komugishibainu8」に投稿されたのは、柴犬「こむぎ」ちゃんと子猫の「ぱん」くんの種別を超えたあたたかな光景。ぱんくんはほかの兄弟たちと一緒に8月の暑い日、ダンボールに入って捨てられていた子猫だといいます。

ぱんくんがお家にきて1か月。こむぎちゃんのことを『お母さん』のように慕い、どんどん甘えるように…！子猫たちがよちよち歩きのころからずっとそばで見守り続けたこむぎちゃん、その愛情はちゃんと伝わっていたのでしょう。

この日もこむぎお母さんにべったり甘えん坊のぱんくん。遊んでほしくてこむぎちゃんのまわりをチョロチョロ…。

お母さんと慕い甘えるように♡

こむぎちゃんの足の間をくぐってみたり、自分のお手手でツンツンしたり…必死にアピールするぱんくん。当のこむぎちゃんは『またか…』とちょっぴり困り顔ながらも、決して邪険にすることはありません。

遊んでほしいとちょっかいをかけていたぱんくんですが、そのうちこむぎお母さんの股下をくぐるだけで楽しそうな雰囲気に。大好きなお母さんのそばにいるだけで嬉しくなってきたのかもしれませんね。種別を超えた愛のカタチは、多くの人の心をあたたかくしているようです♡

この投稿には「仲良しですね」「困ってるけど無下にはできない優しさ…」「お母さん顔♡」などのコメントが寄せられています。

子猫の寝顔は撮影禁止！？

ぱんくんを保護しておよそ半年、現在のふたりの姿をご紹介！相変わらずこむぎお母さんにべったりなぱんくん、仲良く並んでまったりしている様子。と思ったら、カメラに向かって『撮影禁止！』とばかりに、前足を伸ばしたというこむぎちゃん。

その仕草は、ぐっすりと横で眠るぱんくんの『寝顔は撮影禁止ですよ！』と訴えているよう。月日の経過とともに、こむぎちゃんの母性も増していったのでしょうか…。変わらず親子のようなこむぎちゃんとぱんくんなのでした。

TikTokアカウント「komugishibainu8」には、こむぎちゃんとぱんくん、一緒に保護されたくーちゃんのホッコリ温かな日々が紹介されていますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「komugishibainu8」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております