障がいがある人にもオートバイを体験してもらおうというイベントが14日、山口県宇部市で開催されました。



このイベントは現役オートレーサーの青木治親さんが中心となって活動しているプロジェクト（公益社団法人SSP Side Stand Project）で今回、オートレース宇部Racing Teamの協力で山口県内で初めて開催されました。





事故や病気など様々な理由で障がいがある人にも、オートバイに乗る夢をかなえてもらおうというこのイベント。この日は、下半身に障がいがある人や、視覚障がいがある人など5人が参加。補助輪つきのオートバイやボランティアスタッフによるサポートのもと、参加者に合わせて、オートバイを走らせます。趣味のバイクレース中に転倒、脊髄を損傷し、下半身に障がいが残ったという男性の乗った感想は「いや～やっぱりバイクおもしろいですね」「アクセルと動きが連動する体と一緒なんですそういったところがすごく楽しい」（青木治親 SSP代表理事）「オートバイに乗れたことで、ほかの諦めたこともオートバイに乗れたんだからほかのこともできるだろという風に、そういう人たちが前向きになっていただけたら」このイベント、次回は、今月30日に神奈川県で開かれるということです。