2026年3月15日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
公的なものよりプライベートを優先して。充実度に差が出るはず。
重大事件が発生しそう……。うそや誇張は大きな波紋を呼ぶので控えること。
親友など心を許せる相手と過ごそう。冒険は不運のもと。
判断力の甘さが失敗を招くかも。今日の決め事は延期がおすすめ。
言い争いは尾を引きそう。「沈黙は金」と捉えて、無口に徹すること。
リーダーシップを意識すれば、周囲からの人気が大幅アップ！
古い友人が何かと協力的に。悩みを相談するなら今日が◎。
弱気でいると幸運を逃しそう。必死で自分を励ますこと。
ディスカッションにツキあり。思いを言葉にして皆に伝えて。
読書から得るもの大。話題の本や過去に感動した本を手に取ってみて。
目立つことで幸運ゲット。個性を意識したおしゃれをすると◎。
旅行運が快調。行ったことのない場所がラッキースポットに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
公的なものよりプライベートを優先して。充実度に差が出るはず。
11位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
重大事件が発生しそう……。うそや誇張は大きな波紋を呼ぶので控えること。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
親友など心を許せる相手と過ごそう。冒険は不運のもと。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
判断力の甘さが失敗を招くかも。今日の決め事は延期がおすすめ。
8位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
言い争いは尾を引きそう。「沈黙は金」と捉えて、無口に徹すること。
7位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
リーダーシップを意識すれば、周囲からの人気が大幅アップ！
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
古い友人が何かと協力的に。悩みを相談するなら今日が◎。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
弱気でいると幸運を逃しそう。必死で自分を励ますこと。
4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
ディスカッションにツキあり。思いを言葉にして皆に伝えて。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
読書から得るもの大。話題の本や過去に感動した本を手に取ってみて。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
目立つことで幸運ゲット。個性を意識したおしゃれをすると◎。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
旅行運が快調。行ったことのない場所がラッキースポットに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)