「一旦ディレイした笑」菊池風磨、Mattとのツーショットを披露！ 「なんかすごい美人」「念願のMatt化」
timeleszの菊池風磨さんは3月13日、自身のInstagramを更新。タレント・Mattさんとのツーショットを披露しました。
【写真】菊池風磨、“Matt化”した姿！
この投稿にコメントでは「美人すぎるなあ」「ゲームの世界から出てきた美人キャラかと思った」「念願のMatt化風磨くん！！」「なんかすごい美人」「これは激アツすぎる」「マジで誰かわからんくて一旦ディレイしたwww」「ゲームのキャラかなんかと思って一旦ディレイした笑」など、驚きや称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】菊池風磨、“Matt化”した姿！
「ゲームの世界から出てきた美人キャラ」菊池さんは「#Mattくんにやってもらった #うれしい #ありがとう」とハッシュタグを添えて1枚の写真を投稿。Mattさんとのツーショットで、菊池さんもMattさんのような髪色にカラコンを付けて“Matt”化した姿を披露しています。
「綺麗すぎて、言葉失った」3月7日に31歳の誕生日を迎え、1カ月前の2月7日には30歳イヤーを記念して自身初のソロ写真集『Latido』（集英社）を発売している菊池さん。Instagramの投稿では、大人っぽさと美しさを兼ね備えた魅力たっぷりの写真集のモデルショットも披露し、ファンからは「綺麗すぎて、言葉失った」「かっこよすぎます」「『可愛い』も持ってるんですね」「どこぞの女優ですかー？？？？」「かわいいまである」などの声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)