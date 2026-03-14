5歳の時に両親が離婚、父親が家事をイチから覚え…10年後、中3になった娘の人生初挑戦 ノンスタ石田が涙の展開
読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』の特別編「NON STYLEのNON SCHOOL，NON LIFE！」が、あす15日に放送される（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）。
【場面カット】中学3年生の女子生徒、人生初の料理に挑戦→父との感動的な2ショットも
同番組では、『ほんわかテレビ』レギュラーのNON STYLE（石田明、井上裕介）が、大阪の中学校を訪れ、多感な生徒たちの“悩み”に真剣に向き合い、全力でサポートする。
舞台となるのは、大阪市住吉区の私立・浪速中学校。昨年完成したばかりの新校舎で400人以上の生徒が充実した学校生活を送っており、附属校となる浪速高校は、笑福亭鶴瓶や赤井英和ら数多くの著名人を輩出している伝統校。
NON STYLEは臨時朝礼に登場し、早速ステージ上から“お悩み”を募集。すると「悩み事があります！」と3年生の男子生徒が颯爽と現れる。「話、早すぎるだろ！」とツッコミを入れる石田の横で、男子生徒は「好きな人がいて…」と打ち明け、一度フラれてしまった女子生徒に全校生徒の前でリベンジ告白をしたいという。勇気あるチャレンジの行方はいかに。
NON STYLEはさらに校内をめぐり、「同じ学校にいる妹に“お姉ちゃん”と呼ばれたい」「ラグビーのタックルが怖いので勇気が欲しい」「剣道の部活で大きい声が出せない」「異性よりガンプラがかわいく見えてしまう」など、中学生のさまざまな心の声に徹底的に寄り添う。
そして出会ったのは「シングルファザーのお父さんに初めての親孝行をしたい」という3年生の女子生徒。5歳の時に両親が離婚し、父親と暮らし始めて10年の節目に、サプライズで感謝の気持ちを伝えたいのだという。「お米を炊いたこともなかった父親が家事をイチから覚え、給食がない私立中学に入ってからは毎朝お弁当を作ってくれる」と語る女子生徒が、人生初の料理に挑戦し、父親が大好きな豆ごはんと味噌汁作りに悪戦苦闘。その後、娘が父を労う食卓で交わされた会話とは…。石田もスタジオも涙する展開となる。
■出演
NON STYLE（石田明、井上裕介）
間寛平
月亭方正
すっちー（吉本新喜劇）
渋谷凪咲
天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）
【場面カット】中学3年生の女子生徒、人生初の料理に挑戦→父との感動的な2ショットも
同番組では、『ほんわかテレビ』レギュラーのNON STYLE（石田明、井上裕介）が、大阪の中学校を訪れ、多感な生徒たちの“悩み”に真剣に向き合い、全力でサポートする。
舞台となるのは、大阪市住吉区の私立・浪速中学校。昨年完成したばかりの新校舎で400人以上の生徒が充実した学校生活を送っており、附属校となる浪速高校は、笑福亭鶴瓶や赤井英和ら数多くの著名人を輩出している伝統校。
NON STYLEはさらに校内をめぐり、「同じ学校にいる妹に“お姉ちゃん”と呼ばれたい」「ラグビーのタックルが怖いので勇気が欲しい」「剣道の部活で大きい声が出せない」「異性よりガンプラがかわいく見えてしまう」など、中学生のさまざまな心の声に徹底的に寄り添う。
そして出会ったのは「シングルファザーのお父さんに初めての親孝行をしたい」という3年生の女子生徒。5歳の時に両親が離婚し、父親と暮らし始めて10年の節目に、サプライズで感謝の気持ちを伝えたいのだという。「お米を炊いたこともなかった父親が家事をイチから覚え、給食がない私立中学に入ってからは毎朝お弁当を作ってくれる」と語る女子生徒が、人生初の料理に挑戦し、父親が大好きな豆ごはんと味噌汁作りに悪戦苦闘。その後、娘が父を労う食卓で交わされた会話とは…。石田もスタジオも涙する展開となる。
■出演
NON STYLE（石田明、井上裕介）
間寛平
月亭方正
すっちー（吉本新喜劇）
渋谷凪咲
天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）