◇オープン戦 オリックス4―0ヤクルト（2026年3月14日 神宮）

オリックスの高卒3年目・横山聖が“プロ1号”を放った。

4回守備から途中出場し、7回先頭で迎えた第1打席。NPB通算293登板の右腕・清水のカットボールを捉え、右翼席に突き刺した。

「（出場が）後からだったので、限られた打席なので。集中して打席に入れた」

直前の回で清水の前に二ゴロに打ち取られた広岡から、助言を得ていた。「ちょっと引っかけ気味だと言っていたので。“左打者だったら内側を意識して前で払った方がいいよ”と。アドバイスをいただいて、いいポイントで打つことができた」。直前にもらった情報通り、内角に食い込んできたカットボールを仕留めてみせた。

「限られた打席数で結果を出さないと、スタメンで出られない。少ないチャンスをものにできるように準備していきたい」

開幕1軍に向けてこれ以上ないアピールに成功した若武者に、岸田監督も「（キャンプ終盤に）足の張りでちょっと離れていたんですけど、全然問題なくこうやって帰ってきてくれているんでよかった」と目を細めていた。