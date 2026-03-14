昨今、育休を取得した夫や妻が離婚するケースが増えているという。投稿サイト『発言小町』でも育休中の離婚に悩む妻たちの投稿が散見され、物議を醸している。

【映像】物議を醸した実際の投稿（全文）

ニュース番組『わたしとニュース』では、なぜ育休がきっかけで離婚になってしまうのか、堀井亜生弁護士の見解を交えつつ、OTEMOTO創刊編集長の小林明子氏とともに深掘りした。

■“育休離婚”は激烈？「独身気分が抜けない」妻たちの切実な声

離婚や男女問題を多く手がけ、これまでに2000件の離婚問題に関わり、離婚をテーマにした著書も執筆している堀井弁護士は次のように話す。

「揉め方が激烈というか、相手のことを悪く言ったり、気持ち的な行き違いがすごく強いのが育休離婚の特徴。多くは女性側が育休を取得してるうちにワンオペになってしまって、つらくなって離婚したいという話が多い。（片方の）育児の協力が全然ないところがスタートになっている。『全く手助けをしてくれない』かつ『子どもに関するお金を払わない』その2つが合わさると離婚につながる」

そうした中、『発言小町』にも育休中の離婚を悩む声が多く寄せられている。

「現在26歳、育休中で1歳の娘を育てています。離婚のことばかり考えてしまいます」

「昨年、第1子を出産してあと1カ月で育休を終了し、仕事復帰というところで主人と喧嘩をしました。喧嘩の度に傷つく言葉を言われるのに、妻として失格と言われるのなら離婚した方がいいかなと離婚を考え始めました」

「当方33歳 育休中 夫36歳 会社員 子0歳7カ月 口論の末、夫が別居を希望し出ていきました」

大変ながらも本来は幸せな時間のはずの育休中。なぜ離婚を考えてしまうのか、街の人にも話を聞いた。

「育休離婚を考えたことがある。育休中である一定の期間を超えると給付金が減るので、私の手取りは少なくなるけど、家にお金を入れなきゃいけない。お金がないというのが嫌だった。別の財布にしていて、育休中はお金をもらう額が少ないけど、（家に）入れる分は（夫と）一緒（の金額）でとなると、やっぱりちょっと厳しいな」（会社員・40代）

「下の子が0歳の時、育休中に離婚しました。弁護士付きで調停離婚。飲んだのか、誰かの家かわからないけど朝まで帰って来ない。父親の自覚が薄くて、独身気分が抜けずに。一人で全部やるので、夜中は赤ちゃんのお世話、昼間は赤ちゃんと一緒にお散歩と24時間対応で大変だった。（離婚して）身一つなので大変だけど、実家を頼りつつ、助けてくれる人がいるので。期待して切なくなるよりは、最初から一人だと開き直って、『やるよ、やるよ』『行くよ、行くよ』ってなる。修復できるならした方がいいと思うけど、できないなら自分が体を壊す前に無理せず離れるのも大事だと思う」（会社員・40代）

こうした声に小林氏は「子どものためにと踏み切れない方も多いと思うけども、やっぱりそれだけ（体を壊すほど）抱え込んでしまうのは大変なこと」と共感を示した。

■些細なことの積み重ね？「点の話ではなく線の話」

先述の『発言小町』の投稿のうち、育休中に離婚の危機になった女性のケースを詳しく見ていく。

「結婚して3年半の40代夫婦です。昨年、第1子を出産してあと1カ月で育休を終了し仕事復帰というところで主人と喧嘩をしました。喧嘩の発端は、夫の洗濯物のポケットに丸まったティッシュが入っていたので、自分で捨ててね、とベッドに座っていた夫の足元の床にティッシュを転がしたところ、『ゴミを投げつけるのか?! 俺も包丁でも何でもお前に投げるからな！』と激昂し、最後には『ちなみにお前はもう女として見れないから、そういう行為も考えられない』と言われました。離婚したほうがいいかな、と離婚を考え始めました」（一部抜粋）

小林氏はこのエピソードについて「すごく細かいことに思えるかもしれないけど、このティッシュに全てが詰まっている気がする。何気なくティッシュを入れていることの無自覚さとか投げつける行為は、『私、こんなに一人で頑張っていて大変なのにわかってよ』という思いだったりとか。この方はこれを書くことによって自分の気持ちを整理して、もしかしたらこんなに細かいことで怒っているのは自分の心が狭いのかもしれないって思っているかもしれないけど、これは点の話ではなくて線の話だと思う」と述べた。

この投稿には、様々な意見が寄せられている。「こんな風に言われた時点で、もうこの人はないなと思う」「即離婚に向けて準備しましょう。旦那さんの発言などメモ&録音です」「なぜティッシュをわざわざ転がすのでしょうか？」「本当は怒りに任せて投げつけませんでしたか」「お互いに余裕がなく、売り言葉に買い言葉だったと思いますよ。安直にもう離婚かもなんて考えないで」（発言小町より）

これに対し、小林氏は自身の経験を交えて明かした。「私もこういう細かいことが積み重なっていたことがあって、夫にこう言われたとか洗濯物が丸められていたとか全てメモを取っていた。後から読み返しても、やっぱり私の怒りは間違っていなかったと思った。子どもの前で怒鳴り合いをしたくないとか、ただでさえ早く寝たいのに、ここで揉めるのも大変だという思いもあって密かに書いていた」。

そのメモの存在を夫も知っているという。「一つ大きな出来事があって、その時に念書を作った。次にこういうことがあったら、マンションも親権も私のものみたいな。離婚の一歩手前を私も経験した。最近整理していたらそれが見つかって。ただ、私もその紙があることで心の安定が保たれた。いつかこれを出せばっていう」。

■深刻化してしまったケースも…

より深刻になってしまったケースもある。

「当方（妻）33歳 育休中 夫 36歳 会社員 子 0歳7ヶ月。口論の末、夫が別居を希望し出て行きました。きっかけは私から夫に対して日々の家事・育児の不満を言ったことです。不満の内容は私は娘が生まれた時からほぼワンオペ状態だったにも関わらずお願いしない限り育児、また家事全般をやってくれない事です。周りはもっと協力的であることを伝えると自分（夫）の周りではワンオペの人はいっぱいいると言われてきました。正直にいっても父親になっていない。いる事でストレスになっている事を告げ、もう少し育児・家事の参加と禁煙して欲しいこと、できないのならば要らないといった事を伝えたところ、夫から自分の中では家事・育児はやっていた事、やろうとしても私（トピ主）が先にやってしまうからできてなかっただけである事、私（トピ主）が家事・育児にこだわりがあるからあまり手を出せなかったことを言われ、自分にも非があったことを聞かずに言ってしまったこともあの時で止める権利もなく、離婚も飲むべきなのかと思っています」（発言小町より一部抜粋）

この投稿にも様々な意見が集まっている。「離婚を口走る旦那とよく一緒に居られたなと思います」「夫が子どもを大切に思っているなら、妻とのそんな喧嘩で出ていったりしないです」「トピ主さんは妊娠の段階から夫さんにできる家事を見極めておく必要がありました」「頑張って結婚までこぎつけて、いい時も悪い時も二人でたくさんの時間を費やして、やっとの思いで出産したのに、離婚だなんてもったいない」。

小林氏は家事や育児の分担について次のように指摘する。

「家事育児ってどうしても気づいた方がやるとかのできる方がやるとなりがち。うちの夫もうんちのオムツは替えない。『できない』って宣言されて。おしっこのオムツ交換はできるんだけど。でも私だってうんちのオムツを替えたことなかったし、みんな初めてなわけで。最近知ったが、『君の方が上手だから』『要領がわかっているから』とできないふりをする『無能の武器化』という言葉もある」

無能の武器化という点では、何ができるかできないかを判断し、お互いが分担し合うことを子どもが生まれる前にシミュレーションしておくことも大事になってくる。

（『わたしとニュース』より）