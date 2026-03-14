原因は自分にある。杢代和人、淡色セットアップの着こなしに注目集まる「何頭身？」「スタイル凄い」【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】原因は自分にある。の杢代和人が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】スタダ人気イケメン「何頭身？」圧巻スタイル
淡色のセットアップを身にまとい圧巻のスタイルを披露した杢代。終始、クールな表情で堂々とランウェイを闊歩した。このランウェイを受け、ネット上では「何頭身？」「スタイル凄い」「かっこよすぎる」「脚の長さ際立ってる」などと反響が上がっている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆杢代和人、圧巻スタイル披露
淡色のセットアップを身にまとい圧巻のスタイルを披露した杢代。終始、クールな表情で堂々とランウェイを闊歩した。このランウェイを受け、ネット上では「何頭身？」「スタイル凄い」「かっこよすぎる」「脚の長さ際立ってる」などと反響が上がっている。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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