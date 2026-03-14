【TJBB・HINATA】“アイウェア愛”を8つのチェックリストで解剖！将来の夢はプロデュース

LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。トップバッターを飾るのは、金髪坊主がトレードマーク。迫力のあるパフォーマンスと癒しキャラのギャップが魅力のHINATA。大のアイウェア好きとして知られる彼に、好きなブランドから将来の夢まで、8つのチェックポイントを通して“アイウェア愛”をたっぷり語ってもらいました。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても明かしてくれました。

好きなブランドから今狙っているアイテム、将来の夢まで。8つのチェックポイントで、HINATAの"アイウェア愛”に迫ります。

今回、HINATAが「アイウェア」「炭酸」「リラックス空間」「ライブ」の4つのテーマのなかから選んだのは「アイウェア」！

Check! 集め始めたきっかけ

幼い頃からアイウェアは好きだったんですけど、ないとちょっと寂しいなあと思って本格的に集め始めたのは、19歳ぐらいからですかね。

坊主にしたタイミングでキャラ立ちしたというか、坊主のスタイルにサングラスがすごくマッチしてくれます。

ファッションとしても楽しめますし、今では、ないと寂しいですね。基本的に毎日2つくらいは持ち歩いています。バッグがあるときは、2つ入れて持っていくことが多いです。

Topic 毎朝の選ぶ基準

多いのは、黒縁の眼鏡など室内でつけれるようなものと、外でつけられるサングラスの2つを持っていくことが多いです。その日のファッションによって本当に変わりますね。

More! 10月の取材時の“25個”から増減は？

少し増やしたんですけど、壊れてしまったものもあって何個か処分したので、ちょうど今はまた25個くらいかもしれないです。

Check! 好きなブランド

たくさんあるんですけど、Ray-Banはザ・王道ですし、Oakleyも好きです。

Check! 今一番ホットなアイテム

最近買った、MONCLERのサングラスです。黒のベーシックなタイプなんですけど、質感が気に入って購入しました。MONCLERは個性的なデザインが多いです。

Check! 欲しくなるアイウェアって？

基本は、かけてから買うようにしています。

でも、「NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025」でつけていたRick Owensのドでかいサングラスはかなり高かったんですけど、1回買ってみて似合うかどうか試そうと思ってネットで購入しました。届いて実際につけてみたら、似合っちゃいました。

色違いを三代目 J SOUL BROTHERSのELLYさんがつけてて、かけたいなと思って買いました。

Topic 大きめのデザインが好き？

大きいものはステージでよくつけますね。やっぱり映えるので。

Topic 視力は悪い？

視力はすごくいいです。アイウェアはファッションとして楽しむのと、眩しいのが苦手なのでつけています。

Check! メガネ女子はアリ？

最高ですね。すごく可愛いしオシャレだと思います。サングラスも全然いいと思います。

Check! 保管方法

何個も入る大きなケースがあって、そこによくつける1軍のものを入れてます。あとは、それぞれ買ったときのケースに入れて、タンスの奥にしまってます。

Check! 購入頻度

アイウェアは"出会い”なので、歩いててお店に入って、いいものがあれば買うという感じです。

一番最近買ったのはMONCLERのサングラスで、それもお店で見つけて購入しました。

Check! 次狙っているアイテム

日本には売ってないんですけど、Ray-BanとラッパーのA$AP Rockyのコラボサングラスが今気になっていて、ネットで試着してみました。

似あってましたね、欲しいです。

More! 夢はRay-Banとコラボ！

将来的には、Ray-Banさんとお仕事ができたらうれしいですね。コラボとかできたら最高だと思います。

作ってみたいアイウェアもたくさんあって、考え始めたらキリがないです。プロデュースみたいなこともしてみたいですね。