KATE新作「号泣の涙神」登場♡泣いても落ちにくい耐久アイメイク

グローバルメイクアップブランドKATE（ケイト）から、号泣しても美しさを守り抜く耐久アイメイクライン「号泣の涙神」が登場。2026年3月21日（土）より一部店舗・WEBで発売されます。涙・皮脂・こすれにも負けない圧倒的ラスティング力*で、美しい仕上がりをキープ。泣くことを我慢せず、感情をそのまま解放できる新発想のアイメイクシリーズです。* KATE内において

号泣しても落ちにくい処方

KATEは、アイメイク崩れの原因となる「涙・皮脂・摩擦」に着目。特に涙を拭う“号泣”という過酷な環境でも落ちにくいアイメイクを目指し、新ライン「号泣の涙神」を開発しました。

中心アイテムの「ナミダノタテマスカラ」は、ブランド史上最強のマスカラ膜を実現。

世界初*¹「耐久防壁成分（3種の皮膜形成剤の組み合わせ）」を配合し、皮脂やベースメイクの油分が浸透しにくい構造でにじみを防ぎます。

さらに柔軟性のある膜がまぶたの動きや摩擦にも強く、泣いても、こすっても、1日中美しい仕上がりをキープします。

*¹耐久防壁成分（皮膜形成剤）“（ノルボルネン／トリス（トリメチルシロキシ）シリルノルボルネン）コポリマー、イソステアリン酸、トリメチルシロキシケイ酸“の組み合わせ。（先行技術調査及びMintel社データベース（GNPD）を用いた花王調べ2025年10月）

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ラインアップアイテム

ケイト ナミダノタテマスカラ（ロング）／ケイト ナミダノタテマスカラ（ボリューム）

ロングタイプはセパレートロングブラシで1本1本美しく伸ばし、均一でダマになりにくい仕上がりに。

ボリュームタイプは美束ボリュームブラシで束感を自在に調整し、重ねてもダマになりにくい立体まつ毛を演出します。

ケイト ナミダノツルギライナー

号泣してもにじみにくい耐久リキッドライナー。

濃密ラインが1日中続き、耐涙ウォータープルーフ＆スマッジプルーフ処方で目もとにピタッと密着します。カラーは全4色。

ケイト ルイシンノイチゲキリムーバー

ウォータープルーフマスカラを肌に残さず落とす専用リムーバー。

まつ毛に塗るだけでスムーズにオフできます。

発売日とキャンペーン

「号泣の涙神」は2026年3月21日（土）より一部店舗・WEBで発売。

※2026年3月17日（火）より順次展開スタート。

発売を記念して、KATE公式Xではプレゼントキャンペーンも実施しています。

応募期間：2026年3月13日（金）10:00～3月19日（木）23:59

参加方法：①KATE公式X（@KATETOKYO_PR）をフォロー②対象投稿をリポスト

※「#号泣の涙神」をつけて引用リポストすると当選確率がアップします。

当選内容：号泣の涙神4点セットを抽選で100名様にプレゼント

・ナミダノタテマスカラ（ロング）BK-1

・ルイシンノイチゲキリムーバー

・ナミダノツルギライナー BK-1／BR-1

涙も感情も我慢しない♡

KATEの新アイメイクライン「号泣の涙神」は、涙・皮脂・こすれにも負けない耐久処方で、1日中美しい目もとをキープする新発想コスメ。泣くことを我慢するのではなく、感情をそのまま解放できるメイクというメッセージも魅力です。映画や卒業式など涙のシーンでも安心して使えるアイテムとして、ぜひチェックしてみてください♡