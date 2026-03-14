「買っておけばよかった」“値上げの春” JR東日本も約40年ぶり大幅運賃改定　石垣島は一足早く海開き！ くまモン誕生祭や“ランドセルお祓い式”

JR東日本が、14日から運賃を全面的に値上げしました。

消費税に伴うものを除くと約40年ぶりで民営化後、初めて。

利用客からはため息が聞こえてきます。

終電が行った後の14日午前1時半ごろの東京駅では、古い運賃表がはがされ、新たな運賃表に切り替える作業が行われました。

新宿駅では、運賃の値上がりが始まった14日も普段と変わらず多くの利用者の姿が見られました。

新宿から東京まで行く場合、210円から260円と50円値上がりしました。

通勤定期の値上げ率は平均12％。

利用者からは「通勤でJRを毎日使うので値上げは痛い。値上げするなら朝の遅延とかは改善してもらいたい」「物価が高いからJRも値上げとなると厳しい。値上げ前に（定期を）買っておけば良かった」「しょうがない。みんな上がってるし。JRは辛抱したんじゃないの」などといった声が聞かれました。

一方、14日は全国的に春らしい陽気となり、東京都心でも最高気温が1週間ぶりに15度を超えました。

そうした中、沖縄県の石垣島では、「海開き」が宣言され、子供たちが一足早い初泳ぎを楽しみました。

ただ、気温は平年より低く、水も冷たかったようで子供は「めちゃ冷たい」などと話していました。

熊本市では、3月12日に誕生日を迎えたくまモンの誕生祭が行われました。

くまモンはピエロ姿でパントマイムを披露し、ファンが詰めかけた会場を盛り上げていました。

新年度まであと2週間あまり。

埼玉県の「川越氷川神社」に集まったのは、真新しいランドセルを背負ったピカピカの新1年生たち。

6年間の交通安全などを祈願する“ランドセルお祓（はら）い式”が行われました。

子供たちは絵馬に「小学校へ行ってもいっぱい友達ができますように」「毎日100点が取れるようにお願いします」など、それぞれの目標を書きました。