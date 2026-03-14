アイドルグループ『なみだ色の消しごむ』の滝口愛奈さんのデジタル限定写真集「Always with you」（撮影：郇澤和之、税込2200円、ワニブックス）がリリースされました。



【写真】デコルテも美しい滝口愛奈さん

注目のアイドルグループ「なみだ色の消しごむ」の滝口さん。同デジタル写真集は「同棲１年目の彼女」をテーマに撮影。寝起きのようなシチュエーションや、料理を振舞っている様子など、自然体な彼女の可愛らしさが際立つ１作に仕上がりました。他にも、ピンクの水玉柄や水色のストライプ柄といった爽やかな水着に身を包んだフレッシュな姿も必見です。



公開されたカットはカルバンクラインのスポブラにパーカを羽織った姿や純白ランジェリー、アダルトな黒ランジェリーと必見もの。中でもタイトなハイレグ衣装はまん丸バストの形がくっきり確認できる圧巻セクシーショットです。



滝口さんは「一つの作品で5着も水着を着させていただけたのは初めてでした！ 見応えたっぷりだと思うので、満足いただけるに違いないはずです！ それぞれガラリと変わるシチュエーションや表情に、キュンとなってくれたらうれしいです」とコメントしています。



【滝口愛奈さんプロフィル】

たきぐち・あいな 9月30日生まれ 千葉県出身 身長157cm 血液型O型 2023年7月に結成したアイドルグループ「なみだ色の消しごむ」の初期メンバー、水色担当。2025年2月のグラビアデビュー。2025年12月にKanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）でグループ最大規模のワンマンライブを成功させた。2026年3月29日に品川グランドホールにて新体制お披露目公演の開催が決定している。公式HP（https://www.namikeshi.com/）公式X(@nmks_aina)公式Instagram(@takiguchi_17)