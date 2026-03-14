【ストーカー親にロックオンされた娘】せっかくフォローしてあげてるのに！＜第22話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第22話 受け入れないほうが悪い【エツコの気持ち】
【編集部コメント】
あーーーーもう！ ケガして泣いているお友達に向かって「あんたがわが子を拒否するから」って……。ストーカーやモラハラの思考に近すぎてハラハラしてしまいます。まずは「押してしまってゴメンね」と思うものではないでしょうか。そして相変わらずケンシンくんはリカちゃんにつきまとっている模様。きっと先生たちもケンシンくんの面倒を見たり、ほかのお友達と遊ぶことを促したりしているのでしょう。それをケンシンくんが受け入れられないこともあるかもしれませんが、だからといって「ウチの子の気持ちを優先」が根底にあると話はどんどんこじれていきますよ？ エツコさん。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第22話 受け入れないほうが悪い【エツコの気持ち】
【編集部コメント】
あーーーーもう！ ケガして泣いているお友達に向かって「あんたがわが子を拒否するから」って……。ストーカーやモラハラの思考に近すぎてハラハラしてしまいます。まずは「押してしまってゴメンね」と思うものではないでしょうか。そして相変わらずケンシンくんはリカちゃんにつきまとっている模様。きっと先生たちもケンシンくんの面倒を見たり、ほかのお友達と遊ぶことを促したりしているのでしょう。それをケンシンくんが受け入れられないこともあるかもしれませんが、だからといって「ウチの子の気持ちを優先」が根底にあると話はどんどんこじれていきますよ？ エツコさん。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび