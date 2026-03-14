河北町児童動物園で人気の「オニオオハシ」をモチーフにしたクッキーが完成し、きょう、制作に協力した児童たちが販売を手伝いました。

【写真を見る】河北町児童動物園で人気のオニオオハシ「トロちゃん」のクッキー完成！ 協力した児童が販売手伝い



こちらが完成した「トロちゃんクッキー」。



オニオオハシの大きなクチバシと青い瞳が再現されています。



クッキーは、河北町児童動物園を盛り上げようと、動物園と溝延小学校、地元の洋菓子店が協力して作ったもので、溝延小の3年生がクッキーのデザインとなるイラストを描いていました。



児童「いらっしゃいませ～」



販売初日となったきょうは、児童たちも接客を行い、用意した70枚はあっという間に売り切れる人気ぶりでした。



児童は「すごい売れてて思った以上に嬉しかった。がんばって絵を描いたかいがあった」



購入者は「（クッキーが）大きくてびっくりした。鳥の顔もすごくかわいくて早く食べたい」



売り上げの一部は動物園の運営費になるそうです。



児童は「（動物園の）力になれたと思うしこれからもこういうことを続けていきたい」



河北町児童動物園・阿部敏計学芸員「県内・県外の方にも買ってもらえるクッキーになってほしいなと私もトロちゃんも思っている」



このクッキー、地元の洋菓子店「デ．ジョワ」で販売されます。