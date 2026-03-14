ロックバンド「King Gnu」が14日、公式サイトを更新。6月13、14日に予定していた上海公演の中止を発表した。昨年11月の高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に対して中国政府が反発を強める中、日本の人気バンドの中国公演の中止が相次いでいる。

同サイトで「平素よりKing Gnuを応援いただきまして、誠にありがとうございます。2026年6月13日・14日に開催を予定しておりました「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」上海公演につきまして、やむを得ない諸事情により開催を中止させていただくこととなりました」と発表。

「本公演を楽しみにしていただいていたファンの皆さまにおかれましては、このようなご案内となりましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。チケットは販売開始前のため、払い戻しの対応などはないという。

日本の人気バンドが相次いで中国公演中止を発表しており、バンド「ずっと真夜中でいいのに。」は昨年12月末、来年3月に予定していた上海公演を「やむを得ない諸事情により」中止すると発表した。

3月6日には、ロックバンド「ONE OK ROCK」が公式サイトを通じ、5月9日に開催を予定していた中国・上海公演を「不可抗力な要因により」中止すると伝えた。