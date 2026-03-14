桜田ひより＆吉川愛、スタジオツアー東京で“魔法のような旅” 貴重な素顔に密着したスペシャルムービー解禁
映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ー メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の初代アンバサダーに就任した、俳優の桜田ひよりと吉川愛が過ごす特別な1日に密着したスペシャルムービーが公開された。
【動画】桜田ひより＆吉川愛がめぐるハリー・ポッターの世界
シリーズ第1作の公開から25周年を迎える今年、スタジオツアー東京では18日より特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催予定。ともに「ハリー・ポッター」ファンを公言し、プライベートでも親交のある桜田と吉川だが、一緒にツアーを楽しむのは今回が初めて。
“日常”を抜け出して、「ハリー・ポッター」の世界へと足を踏み入れた2人は、映画制作スタッフの手によって作られた小道具や撮影の舞台裏に触れながら、インタラクティブな体験をはじめ、飲食やショッピングなど、多彩なコンテンツを満喫した。
■「アンバサダーの特権だね！」 スタジオツアー東京を貸し切り
「父の影響でハリー・ポッター作品に出会った」という桜田と、「一番好きな作品は『ハリー・ポッターと賢者の石』」と語る吉川。ファンになったきっかけを語りながら、大広間のセットへ。新入生が所属する寮を決定する「組分けの儀式」ごっこで大いに盛り上がった。
壁一面に飾られた肖像画のなかに入ることができる「動く肖像画体験」では、ハリーたち“新入生を迎える先輩”という設定で撮影ブースにてポージング。映し出された自分たちの姿に笑いあう場面も。
さらに、魔法界の人気スポーツを体感できるクィディッチ体験ではスタジアムの観客として応援に熱中。禁じられた森では、吉川が「魔法動物のなかで一番好き」と語るバックビークとの対面も果たした。ほうきに乗って空を飛ぶ映像を撮影できる体験では、初めて体験する桜田に、経験者の吉川がほうきを乗りこなすコツを伝授するなど、息の合ったやりとりも見どころとなっている。
キングス・クロス駅の9と3／4番線のセットでは、ホグワーツ特急や壁を通り抜ける手荷物カートなど、思わず写真を撮りたくなるスポットが多数登場。カメラ好きの2人は、真剣な表情でシャッターを切る姿も見せた。
■「ハリーと同じ11歳の頃はドラマを撮影していた」
子どもの頃から俳優として活躍してきた2人は、『ハリー・ポッターと賢者の石』の時のハリーたちが11歳という年齢設定にも共感。「11歳の時は、ドラマ撮影をしていた」と振り返る。
ハリーたちが暮らす寮のセットでは、撮影が進み成長するにつれベッドが小さくなってしまい、後半では足を曲げて撮影していたというエピソードに驚き、桜田が「私も子どもの頃、ドラマの撮影中に歯が抜けたり、成長したせいで衣装が小さくなってしまった」と、当時の思い出を語る場面もあった。
今回の体験について、桜田は「最初から最後までワクワクとドキドキが止まらなかった」とコメント。友人や家族、カップルで訪れることで絆が深まりそうだと語り、特別な時間となったことを明かした。
また、細部まで作り込まれたセットや映像技術に触れ、「制作側の熱量をすごく感じ、より役作りに気合が入る」（桜田）、「映画の裏側も見られるし、スタッフさんの努力の結晶を感じられる」（吉川）と、俳優ならではの目線で作品を支えるスタッフの存在に思いを巡らせていた。
Warner Bros. Studio Tour Tokyo ー The Making of Harry Potter.
【動画】桜田ひより＆吉川愛がめぐるハリー・ポッターの世界
シリーズ第1作の公開から25周年を迎える今年、スタジオツアー東京では18日より特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催予定。ともに「ハリー・ポッター」ファンを公言し、プライベートでも親交のある桜田と吉川だが、一緒にツアーを楽しむのは今回が初めて。
■「アンバサダーの特権だね！」 スタジオツアー東京を貸し切り
「父の影響でハリー・ポッター作品に出会った」という桜田と、「一番好きな作品は『ハリー・ポッターと賢者の石』」と語る吉川。ファンになったきっかけを語りながら、大広間のセットへ。新入生が所属する寮を決定する「組分けの儀式」ごっこで大いに盛り上がった。
壁一面に飾られた肖像画のなかに入ることができる「動く肖像画体験」では、ハリーたち“新入生を迎える先輩”という設定で撮影ブースにてポージング。映し出された自分たちの姿に笑いあう場面も。
さらに、魔法界の人気スポーツを体感できるクィディッチ体験ではスタジアムの観客として応援に熱中。禁じられた森では、吉川が「魔法動物のなかで一番好き」と語るバックビークとの対面も果たした。ほうきに乗って空を飛ぶ映像を撮影できる体験では、初めて体験する桜田に、経験者の吉川がほうきを乗りこなすコツを伝授するなど、息の合ったやりとりも見どころとなっている。
キングス・クロス駅の9と3／4番線のセットでは、ホグワーツ特急や壁を通り抜ける手荷物カートなど、思わず写真を撮りたくなるスポットが多数登場。カメラ好きの2人は、真剣な表情でシャッターを切る姿も見せた。
■「ハリーと同じ11歳の頃はドラマを撮影していた」
子どもの頃から俳優として活躍してきた2人は、『ハリー・ポッターと賢者の石』の時のハリーたちが11歳という年齢設定にも共感。「11歳の時は、ドラマ撮影をしていた」と振り返る。
ハリーたちが暮らす寮のセットでは、撮影が進み成長するにつれベッドが小さくなってしまい、後半では足を曲げて撮影していたというエピソードに驚き、桜田が「私も子どもの頃、ドラマの撮影中に歯が抜けたり、成長したせいで衣装が小さくなってしまった」と、当時の思い出を語る場面もあった。
今回の体験について、桜田は「最初から最後までワクワクとドキドキが止まらなかった」とコメント。友人や家族、カップルで訪れることで絆が深まりそうだと語り、特別な時間となったことを明かした。
また、細部まで作り込まれたセットや映像技術に触れ、「制作側の熱量をすごく感じ、より役作りに気合が入る」（桜田）、「映画の裏側も見られるし、スタッフさんの努力の結晶を感じられる」（吉川）と、俳優ならではの目線で作品を支えるスタッフの存在に思いを巡らせていた。
Warner Bros. Studio Tour Tokyo ー The Making of Harry Potter.