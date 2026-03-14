お笑いコンビ「さらば青春の光」がMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。東ブクロ（40）が、浮気する男性の特徴について力説した。

スタジオ観覧者の質問に応じた2人。「女遊びが得意な東ブクロさん、若いうちに遊んでない男性は浮気するってホントですか？」と問われ、「何を聞いてくれてんねん」と戸惑った。

明石家さんまは「若い時に女遊びしないと浮気するとも言われるし、若い時女遊びした人は将来的にも女遊びするやんか、結局ね」とニヤリ。森田哲矢も「結局一緒やと思うけどなあ…」と共感した。

東ブクロが「でもたまにいらっしゃいません？ほんまに奥さん大事にされてる人」と指摘。「いるいる。所ジョージさんなんかほんまにそう。関根勤さんも」と応じたさんまに、「そういうのを見ると、たまにはいるんやと思うんですよ、本当に一途な人が。でも、世の男性の1割もいないっすよね…」と予想した

さらに、「ひとつ、遊んでる男の傾向として言えるのが…。そういう男かどうかの見極め方法がある」と豪語し、「こういう髪形のヤツはやるんです」と自身の前髪を指した。

「渡部（建）さん、川谷絵音さん。流してるヤツは怪しい」と前髪を斜めにおろしている男性は要注意だと持論を展開。おでこを前髪で隠しているのは、後ろめたい気持ちのあらわれとの説があるようで「バレたくない心理が前髪に出てるらしいです」と解説していた。