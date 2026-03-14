「今日好き」MON7A（もんた）差し色おしゃれなコーデでオーラ放つ「クールでかっこいい」「憧れる」と絶賛の声【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】「今日好き」話題のイケメン、オシャレコーデでオーラ放つ
寒色系で統一したファッションに身を包み登場したMON7A。ライトブルーのトップスをアクセントに、笑顔を封印したクールなランウェイを披露した。このランウェイを受け、ネット上では「差し色可愛い」「クールでかっこいい」「憧れる」などと反響が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。MON7Aは「ハロン編」に参加していた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆MON7A、クールなランウェイ披露
寒色系で統一したファッションに身を包み登場したMON7A。ライトブルーのトップスをアクセントに、笑顔を封印したクールなランウェイを披露した。このランウェイを受け、ネット上では「差し色可愛い」「クールでかっこいい」「憧れる」などと反響が上がっている。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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