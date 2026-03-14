７人組音楽グループ「ＸＧ」が１４日、福井・サンドーム福井でワールドツアー「ＸＧ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ： ＴＨＥ ＣＯＲＥ」の福井公演を開催した。同グループのプロデューサーを務めるＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕されて以来、初めて公の前に姿を見せた。

７人らしいいつも通りの世界観の連続にＡＬＰＨＡＺ（アルファズ、ファンの総称）からの声援が絶えず会場に響き続けた。ＪＵＲＩＮは「皆さま私たちのツアーにお越しいただきありがとうございます」と感謝。ＭＡＹＡも「楽しみにしていました。皆さん大好きです」と愛を届けた。

ＭＣやアップテンポの曲ではメンバーの弾けんばかりの笑顔を見せ、ＡＬＰＨＡＺとの交流を楽しんだ。

本編ラストには、メンバー７人がリレー形式で思いを伝えた。「いつも私たちのそばにいてくれてありがとう」（ＨＥＲＶＥＹ）。「私たちとＡＬＰＨＡＺの間には何があっても変わらないものがあります。それは本物の愛です」（ＣＨＩＳＡ）。「これはきれい事ではなく、一緒に歩いてきた時間が証明してくれています」（ＪＵＲＩＡ）。「そして今日ここにあるＣＯＲＥは誰にも壊せない本物の強さです」（ＨＩＮＡＴＡ）。「愛は勝つ。だから、私たちがこうやって歩んできた時間はもっと大きな未来へ宇宙へ続いていくと思います」（ＣＯＣＯＮＡ）。「ＡＬＰＨＡＺとならどこへでも行ける。この瞬間は一緒の宝物」（ＭＡＹＡ）。「だから、今夜この場所でその愛を皆さんと一緒に共鳴できたら嬉しいです」（ＪＵＲＩＮ）と呼びかけた。

開場前から、会場には多数のファンが集結。グッズ売り場やメンバーが写ったのぼりの前には長い行列ができた。チケットも完売し、約１００００人のＡＬＰＨＡＺが詰めかけた。

同グループは、２月２３日にプロデューサーを務める酒井容疑者ら男４人が、愛知県のホテルでコカインを所持したとして警視庁薬物銃器対策課から麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕されていた。