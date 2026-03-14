アニメ「ラブひな」やゲーム「ぷよぷよ」シリーズなどを担当し、がんを公表していた声優・前田ゆきえさんが９日、亡くなった。前田さんの妹が前田さんの公式Ｘで１４日、公表した。

「フォロワーの皆さまへ。前田ゆきえの妹です。いつも姉を温かく応援していただき、心より感謝いたします。闘病中だった姉は３月９日に静かに旅立ちました。２月に声優を引退後も前向きに過ごし、姉らしい笑顔で最期を迎えました。これまで支えてくださり本当にありがとうございました。」と記した。

前田さんは数年前から闘病を続けており、昨年１０月４日のＸで「私は現在、悪性の肉腫を患い、関西に拠点を移しております。この春、最後の手術も虚しく何度目かの再発をし、現在は延命措置をしております」など、自身の症状を公表した。

昨年１２月３０日付では、在宅診療に切り替わっていることなどを明かしており、今年１月１日付では「あけましておめでとうございます 昨年は１２月半ばの入院時に、検査結果を見た主治医から『入院中に急死する可能性もある』と言われて、年が越せない可能性を本気で考えた師走を過ごしました。今もそのリスクはあるものの、無事に新年を迎えることができました。」「２０２５年は、これまで以上に周囲の方々の愛情や優しさに支えられた年でした。本当にありがとうございました」などとつづっていた。

２月２６日付では「２０２６年２月末をもって、足掛け３０年の声優業から卒業いたします。病状の関係で、もうスタジオまで出向ける状態ではない為です」」などと引退を発表。翌２７日に「癌の宣告受けた日に実質３０分ギャン泣き」したことなどを明かした投稿が最後となった。２８日にはこの声優仲間の返信に、ユーモアを交えて返事をしていた。