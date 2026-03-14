【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１３日、米フロリダ、テキサス両州で準々決勝２試合が行われ、１次ラウンドＢ組２位の米国が５―３でＡ組１位のカナダを退け、３大会連続の準決勝進出を決めた。

Ｄ組１位のドミニカ共和国はＣ組２位の韓国を１０―０の七回コールドで下し、優勝した２０１３年大会以来の４強入り。

米国 ５―３ カナダ

米国は内野安打や四球で出た走者を生還させ、着実に加点した。先発のウェブが４回２／３を無失点。カナダは七回の好機を生かせず。

長打はジャッジの二塁打のみ

米国が放った８安打のうち、長打は一回のジャッジ（ヤンキース）の左翼線二塁打だけ。４本が内野安打だった。大リーグで本塁打王のタイトルを取った強打者が４人も並ぶ打線が、しぶとく得点を重ねた。

一回が最たるものだった。先頭のウィット（ロイヤルズ）がファウルで粘り、９球目で四球を選ぶと、ジャッジの二塁打の後、シュワーバー（フィリーズ）の内野ゴロで先制した。三回の追加点も、三塁への適時内野安打と敵失から生まれた。「本塁打が出ない時には、つないで、走者を進めて、いろんな方法で攻撃をしないといけない。残り試合も打席での粘りが鍵になる」とジャッジ。打線の援護が少ない中で投手陣も踏ん張り、先発ウェブ（ジャイアンツ）が五回途中を無失点。救援陣は七回以降は得点を許さなかった。

ドミニカ共和国との準決勝では、昨季のナ・リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）に輝いたスキーンズ（パイレーツ）が先発する。「史上最高の試合の一つになるだろう」とデローサ監督。米国の真価が試される。（帯津智昭）

カナダは一発で反撃

カナダは最後まで粘った。５点を追う六回、Ｂ・ネーラーの右中間への２ランなどで３点を奪い、球場の雰囲気を変えた。ただ、七回無死二、三塁の絶好機で２〜４番が三飛と連続三振。あと２点が遠かった。ウィット監督は初の８強入りを果たしたチームをたたえ、「これは次へのステップだ。他のカナダの選手たちが、この熱気を感じ取ってくれれば」と、今後の成長につながることを期待した。

カーショー、本番では登板なし

準決勝に進んだ米国は１３日、現役復帰したカーショー（元ドジャース）が登録メンバーから外れ、ホフマン（ブルージェイズ）が加わると明らかにした。カーショーは今月４日のロッキーズとの強化試合では、２番手で２／３回を投げたが、大会開幕後は登板機会がなかった。（帯津智昭）