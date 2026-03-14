インフルエンサーの希空が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。普段のイメージとは異なるメガネ姿でランウェイに登場すると、「メガネ似合ってる！」などと称賛の声が寄せられた。

【画像】雰囲気ガラリ！希空の全身姿も

「2nd FASHION SHOW STAGE」の「Outfitter lab」ブロックに登場した希空は、イラストの入った白いTシャツ姿に7分丈のデニムパンツというカジュアルな衣装でランウェイに登場した。

普段の雰囲気とはガラリ異なるメガネ姿がアクセントとなっており、この姿に「メガネ似合ってる！」「希空ちゃんかわいい！」「希空ちゃん最高」「可愛過ぎて苦しい」などとファンから歓喜の声が寄せられた。

なお、この日、希空は両親である辻希美＆杉浦太陽と共に、サプライズでランウェイを歩く場面も。ステージでは3人揃って「AEON Pay」のCMキャラクターに新たに就任したことを明かし、そのCMで流れるモーニング娘。の代表曲『LOVEマシーン』の特別バージョンをCM公開に先駆けて踊り、会場を沸かせていた。

SNSで多くのフォロワーを抱える高校生インフルエンサーの希空。2025年1月には、ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に出演し話題となった。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行う。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。

（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）