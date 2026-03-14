ＷＢＣ準々決勝は日本時間１４日朝に２試合が行われ、日本とも激闘した後にＣ組２位で８強進出した韓国が、Ｄ組１位のドミニカに０−１０（七回コールド）で大敗した。

衝撃だったのはドミニカの勢い。強打はもちろん、序盤から超攻撃的な走塁で勢い付いた。

二回一死一塁から左翼線に打球が飛ぶと、一塁走者ゲレーロＪｒ．が果敢に三塁も回って怒涛の本塁突入。本塁への送球がやや左にいったのを見た瞬間に、ゲレーロＪｒ．が捕手のタッチをかわして右側に体をひねりながらふわりと飛び、本塁にヘッドスライディングで飛び込んだ。これが先制点に。

三回には無死一塁からの二塁打で、一塁走者ソトが爆走。またも微妙なタイミングだったが本塁を狙い、ヘッドスライディング。捕手がタッチに来た左手をひっこめ、右手を回してベースに触れる身体能力で３点目を奪った。リプレー検証も判定は変わらず、三回までに７点を奪う猛攻で圧倒した。

日本のネットでもドミニカのヘッドスライディングが話題に。「華麗に捕手を避けながらヘッドスライディング」「ドミニカのヘッドスライディングエグすぎる」「凄かった」「ドミニカはまじで本気で来てる」「ドミニカ全選手が全力疾走」「左手がおとり」「勝負への執着が凄すぎる」「ドミニカの気迫すごすぎ」と衝撃が走った。

「走攻守エグすぎるって…日本だったらと思うと、ガクブル」「５点くらいは取られてそう」「今日の仕上がりのドミニカ相手だったら日本でも多分負けてた」「日本でも勝てるとは思えないドミニカ」との投稿も相次いだ。