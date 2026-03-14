お見送り芸人しんいち、女性芸人の歌声にメロメロ「1回手出してまうなって」

3月10日（火）の『深夜のダイアン』では、芸人たちが自慢の歌声を披露する「好きな人落とし歌選手権」の後編が放送された。

女性芸人が披露した“絶対に男が落ちる曲”の破壊力は本当にすごかったようで…。

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「歌で女の子を落としたい」という津田篤宏（ダイアン）に加え、ユースケ（ダイアン）、チャンス大城、大原優一（ダンビラムーチョ）、お見送り芸人しんいち、松浦志穂（スパイク）が十八番の歌を真剣に歌い上げる同企画。

津田が以前通っていたスナックで好きになった女性と「心を通わせた」という曲をボケなしで熱唱すると、しんいちはその歌声を絶賛。

津田が普段モノマネをしている鈴木雅之の曲だったが、「ボケの曲じゃなくてガチなんやって。テレビじゃない歌聞かすというのが良かった」と感動した様子を見せた。

続いて、前回「歌が上手すぎて引く」とまで言われたダンビラムーチョ・大原が、カラオケ店でバイトをしていたときの思い出の曲『鱗』（秦 基博）を披露。

「仕事終わりに、気になっている女の子も含めたスタッフでカラオケしたとき…」と大原が語ったエピソードはあまりにも悲しいもので、その歌声は「涙出てくる」と聴衆の涙を誘った。

そしてスパイク・松浦は、「好きでもない男性の前でこの曲は歌わない方がいい」とまで言われた“絶対に男が落ちる曲”だというZARD『君に逢いたくなったら…』を歌い上げる。

聴衆からは「うっま！」「かわいい！」との声が上がり、しんいちは「1回手出してまうな」と“落ちて”しまったようだった。

チャンス大城は、NSC在学中に初めて付き合った彼女の前で歌った曲を熱唱。彼女が有名芸人であることが明かされると、スタジオには「マジで!?」と驚きの声が上がる。

大城が歌うLUNA SEA『ROSIER』に、審査員の坂井仁香（超ときめき♡宣伝部）は「スゴい楽しくて、一番一緒にカラオケ行きたいと思いました」と大喜びだった。