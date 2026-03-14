「八海山」と「男山」の日本酒アイスが40％引きの390円に！東京・八重洲「SAKEICE」で開催《3月15日限定》

日本酒アイス専門店「SAKEICE」は、2026年3月15日限定で、開業6周年を記念した「SAKEICE6周年、はじまりの2フレーバー特別価格」キャンペーンを開催します。

ダブルもお得価格で楽しめる

キャンペーンは、3月15日の11時から20時まで「SAKEICE Tokyo Shop」で実施。

2020年の開業当時、最初に提供を開始した"はじまりのフレーバー"である「八海山（新潟）」と「男山（北海道）」を、6周年にちなんだ"通常価格の6掛け"のサンキュー価格で楽しむことができます。

シングルサイズは通常650円のところ390円、ダブルサイズは通常850円のところ510円の特別価格に。

先着順ではなく、来店した人全員に終日特別価格で提供される予定です。ただし、なくなり次第終了となる場合があります。

なお、当日提供されるアイスは「八海山」と「男山」の2種のみで、トリプルサイズの提供はありません。他の割引との併用はできません。

「SAKEICE」はアルコール度数約4％の大人向けアイスクリームです。20歳未満の人や、自動車・自転車・電動キックボードなどを含む車両を運転する予定がある人は控えてください。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部