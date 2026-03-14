【レポート】22/7、JR天童駅の一日駅長に就任！「7人も駅長がいる駅は世界で唯一なのでは」（河瀬詩）

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22/7が3月14日、JR東日本とのコラボ企画として山形県・JR天童駅にて「一日駅長就任式」を実施した。

■山形新幹線“3両貸切”で約150人のファンと鉄道×推し活

本企画は、JR東日本の推し活サポートサービス「推しSta！」とコラボした山形新幹線車両貸切イベント『22/7 カントリーツアー』の一環として開催。鉄道と“推し活”を掛け合わせた体験型イベントとして企画された。

22/7はこれまでリリースイベントなどで天童市を訪れる機会を重ねてきた縁もあり、今回、JR東日本からのオファーを受けて本企画が実現した。

当日は、約150名のツアー参加者が東京駅から山形新幹線つばさ号を3車両貸し切りで利用し天童駅へ到着。

相川奈央、麻丘真央、天城サリー、河瀬詩、椎名桜月、月城咲舞、望月りの、の7名のメンバーがホームで出迎えると、そのまま『JR天童駅一日駅長就任式』を実施した。JR東日本 山形統括センター所長・佐々木高敏氏より委嘱状が授与され、メンバーはJR東日本の制服姿で駅長としての役割を担った。

就任式では、22/7を代表して河瀬詩が「天童市には過去2回、リリースイベントで訪れていて、まさか3回目に（メンバー）全員で一日駅長ができるとは思っていなかったので、とても光栄です。7人も駅長がいる駅は、今日限りでいうと世界で唯一なのではないかと思います。」とコメント。

その後、駅ホームではツアー参加者との撮影タイムが設けられ、ファンとともに就任を記念するひとときを過ごした。

■新幹線車内ではメンバーによる特別放送「22/7 カントリーラジオ」もオンエア

さらにメンバーは、奥羽本線列車の発車時にホームから乗客を見送るなど、一日駅長としての業務を体験。続いて、山形新幹線「つばさ177号」の出発に合わせメンバーによる出発合図も実施され、駅ホームを舞台にした特別な光景に多くの報道関係者が集った。

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また、ツアー参加者向けには、新幹線車内でメンバーによる特別放送「22/7 カントリーラジオ」がオンエアされるなど、この日だけの特別なコンテンツも展開された。

22/7は、2025年5月に北海道根室市で地域おこしライブ 『22/7 カントリーライブ in 北海道根室市』を開催。同年7月には北海道出身メンバーの河瀬詩がJR根室駅一日駅長と根室警察一日署長を務めるなど、地域とアイドルを結ぶ取り組みを継続的に展開してきた。

今回の取り組みも、アイドル・鉄道・地域観光を結びつける新しい地域連携モデルとして注目されている。

22/7は、4月22日に16thシングル「二つの道」をリリース予定。2025年12月に加入した3 期生8名を加えた15人体制として初のシングルとなる。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「二つの道」

■【画像】イベントの様子

■【画像】22/7 × JR東日本コラボビジュアル

■関連リンク

22/7 OFFICIAL SITE

http://www.nanabunnonijyuuni.com/