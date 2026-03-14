【TGC】乃木坂46・梅澤美波、パンツスタイルのエレガントな雰囲気で会場魅了
乃木坂46の梅澤美波が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【写真】クールな表情を見せた梅澤美波
5月21日に卒業コンサートを控えている梅澤は、ジャケット×パンツスタイルで「TGC SPECIAL COLLECTION 2」に登場。個性的かつシンプルなデザインのパンツをエレガントな雰囲気で着こなし、凛々しい姿で颯爽とランウェイを歩いた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】クールな表情を見せた梅澤美波
5月21日に卒業コンサートを控えている梅澤は、ジャケット×パンツスタイルで「TGC SPECIAL COLLECTION 2」に登場。個性的かつシンプルなデザインのパンツをエレガントな雰囲気で着こなし、凛々しい姿で颯爽とランウェイを歩いた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。