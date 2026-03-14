´îÅÄ¤¬¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¡¡¿·ÂÎÁà¸Ä¿ÍÁª¹Í²ñ
¡¡¿·ÂÎÁà¸Ä¿Í¤Ç°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê9¡Á10·î¡Ë¤È¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê5·î¡¦¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤¬14Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´îÅÄÌ¤ÍèÇµ¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ëRG¡¦¥«¥¬¥ïÆüÃæ¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¡Ö¼ïÌÜÊÌ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Áª¹Í²ñ¤Ï´îÅÄ¤È²¬ÅÄ²Ú±Ñ¡Ê¥¤¥ª¥ó¡Ë¤Î2¿Í¤Ç4¼ïÌÜ¤Î¤¦¤ÁÆÀÅÀ¤Î¹â¤¤3¼ïÌÜ¤Î¹ç·×¤ÇÁè¤¤¡¢´îÅÄ¤Ï78.400ÅÀ¡¢²¬ÅÄ¤Ï72.500ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¤ÏºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¤òÀ©¤·¤¿ÎëÌÚºÚÇÃ¡Ê¥¢¥ê¥·¥¨Ê¼¸Ë¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ2¿ÍÌÜ¡£Åö½é¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÁª¹Í¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î°²½¤ò¼õ¤±¤ÆÇÉ¸¯¤òÃæ»ß¤·¡¢º£²ó¤ÎÁª¹Í²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£