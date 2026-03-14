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新生活が始まる4月、心機一転でお部屋の収納について考えてみるのはどうでしょう？

山崎実業のアイテムを使って、意外なデットスペースを活かせば部屋がもっと広く快適になるかもしれません。

カバンやキャップを簡単収納

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キャップやカバンなど毎日決まって使うものは、すぐ使うからと家の床に置いてしまいがち。結果、部屋が煩雑とした印象になってしまうことも。

そんなシーンで活躍するのが｢ドアハンガー」。コレがあれば、扉に収納を生み出すことができるんです。

山崎実業の｢ドアハンガー スマート ロング｣は、5つのフックが縦に連なった製品。鉤爪状の部分をドア上部に引っ掛ける形で運用します。

アイテムを宙に浮かせておくことができるため、デッドスペースを有効に活用可能。収納棚を新たに設置する場所がない人でも、収納のキャパシティを増やすことができます。

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ただし、対象サイズは購入前に要チェック。取り付け可能なドアは｢厚さ約2.7〜3.6cm以内 /ドア上部との隙間：3mm以上必要｣とのこと。こちらを確認した上で、ドアハンガーを導入するのがよいでしょう。

日常使うものを気軽にかけて整理できる5連ドアハンガー、新生活でも活躍してくれそう。

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山崎実業のハンガーはカバンが片付く。動線も整って一石二鳥だった

部屋のスミを有効活用

Image: 山崎実業

山崎実業の｢コーナーハンガーラック タワー｣は、部屋の隅のあいたスペースにラックを設置できるアイテム。デッドスペースになりがちな部屋のスミっこを有効に活用することができます。

設置方法は、付属の石こうボードピンか木ネジ。石こうボードピンでの設置は、跡が残りにくいというのがポイントです。それでいて、ラックの耐荷重は5kg（静止荷重）と力持ちなのもうれしいポイント。

その名の通り、ハンガーをかければ、衣類の部屋干しが可能になります。雨の日などは、部屋干しの場所を拡張できるため重宝しそうです。

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部屋干しのほかにも、トイレの天井収納やクローゼット内の拡張、玄関のコートハンガー…などなど、活用の幅も広いのではないでしょうか。新生活のお供にしたい頼り甲斐のあるアイテムですね。

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デッドスペースを有効活用。山崎実業のこれで部屋のスミを物干し場所に

トイレットペーパー、ストック場所の正解

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お手洗いの収納キャパシティがないと、困ってしまうのがトイレットペーパーのストック場所。トイレットペーパーのストックをペーパーホルダーの上に直置きしている…という人もいるのではないでしょうか。

そんな悩みを解決してくれるのが、山崎実業の｢ウォールトイレットペーパーホルダー｣。これなら必要な分だけをストックできて、動線の邪魔にもなりません。

取り付けは、跡の残りにくい石こうボードピン。一箇所につき3本ずつピンを刺して、計6本のピンで本体をしっかり支えてくれます。

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トイレットペーパーを上からセットしてみるとこんな感じ。見た目もシンプルでスマートです。ペーパーを使い切った時でも、サッとストックを取り出すことができるのも快適ですね。

狭いお手洗いでも邪魔にならず収納を増やせるペーパーホルダー、ペーパーのストック置き場に困っている人にはうってつけの製品ですよ。

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トイレットペーパーどこにストックする？ 正解は“浮かせるホルダー”でした