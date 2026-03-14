「猫吸い」それは、猫飼いにとっての至福の時間であり、猫にとっては迷惑千万な儀式。YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』に投稿されたのは、生まれて初めて「猫吸い」の洗礼を受けた子猫の反応です。話題の投稿は記事執筆時点で5.9万回再生され「しろちゃんの虚無顔がウケるw」「この家の猫になったら通過儀礼だから仕方ない」などのコメントが寄せられました。

【動画：フワフワの子猫を『猫吸い』するママ→つい夢中になってしまうと…切なすぎる『リアクション』】

「吸ってみたい」という好奇心

YouTubeに投稿されたのは、冬の窓辺で日向ぼっこをしている姿のラガマフィンの子猫「しろがね丸」くん。通称「しろちゃん」です。太陽の柔らかい日差しを受け、毛がふわふわになりまるで干したての布団の香りがしそうな光景です。ママさんはその姿を見て「絶対にいい匂いがする」と、思わず想像してしまったそう。

そんな妄想にふけっているとき、ママさんはふと気が付きます。「よくよく考えてみたら、しろちゃんのことを吸ったことないな…」と。先住猫の「ぽこ太郎」くんと「うま次郎」くんは、2匹の香り成分で肺がいっぱいになるほど吸い続けているのに、この子のことは一度も吸ったことがない。飼い主として匂いをチェックしなければ！とママさんは謎の義務感に駆られます。

いざ、「猫吸い」へ

先程まで熟睡していたしろちゃんが目を覚ますと、ママさんは「ここだ！」と言わんばかりにしろちゃんを抱っこします。寝起きドッキリを仕掛けられたアイドルのように、寝ぼけ眼で「え、なに？」とあたりを見回してきょとんとしていたとのことです。

覚悟を決めたママさん。「では、失礼します」と礼儀正しく（？）断りを入れてから、「猫吸い」をしたといいます。突然顔をお腹に埋められ、ダイソン並みの吸引力で吸われるしろちゃん。

何をされているのか理解が追いつかず、キラキラとした宝石のような瞳からスッと光が消え、一点を見つめる完全な「虚無顔」になってしまったといいます。

これまで先住猫たちを“吸引”し続けてきた、ベテランのママさんによると、しろちゃんの香りは他とは一線を画していたのだとか。その理由は、しろちゃんは2匹によく毛づくろいしてもらっていることもあり、吸ってみるとかすかな2匹の唾液の匂いがして、それは決してお世辞にもいい匂いとは言えなかったようです。

切り替えの早いしろちゃん

虚無顔のしろちゃんを尻目に何度も猫吸いをしていたママさん。しろちゃんも「これはまずい」と感じたのか、それとも狂気じみたママさんの行動に引いたのか、離れようと一生懸命身体をうねらせ脱出を試みました。

脱出に成功したしろちゃんは、ママさんから離れると先ほど吸われた箇所を重点的に毛づくろい。長毛系の猫種ということもあり、しばらくのあいだ毛づくろいをしていたのだそう。

へそを曲げてしまったしろちゃんのご機嫌を取るために、ママさんはしろちゃんの好きなおもちゃを持ってきたそう。すると、しろちゃんはさっきまでの不機嫌が嘘のよう！じゃらしに全力でじゃれてきます。

さっきまでの拒絶はどこへやら。おもちゃを見た瞬間にゴロゴロモードへ切り替わるその姿は、まさに「チョロがね丸」！ママさんはいい意味で気持ちの切り替えが早いしろちゃんをべた褒めしたのでした。

投稿には「しろちゃんふわふわでいい匂いしそう」「吸われているときのなんとも言えない表情がかわいい」「ダイソン並の吸引力ってw」「ママさんの猫吸い病が重症ですね」「しろちゃんがとうとう犠牲になったw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』では、先住猫のぽこ太郎とうま次郎、今回紹介したしろがね丸くんが一緒に遊んでいる投稿などを見ることができます。

しろがね丸くん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。