「ブルーデニムが似合わない」→ 【ZARA】へ！ 40・50代が穿きたい「黒ジーンズ」って？

「ブルージーンズがなんだかしっくりこない」そんなふうに感じたら、黒を選ぶのもひとつの方法。落ち着いた色味のおかげでカジュアルに寄りすぎず、大人のコーデにも馴染みやすくなります。今回は【ZARA（ザラ）】で販売中の40・50代が取り入れやすそうな「黒ジーンズ」をセレクト。センターステッチ入りの上品なワイドタイプや、今っぽいバルーンシルエットなど、今の気分に合いそうなモデルをチェックしていきます。

ワイドシルエットとミニマルなデザインできれい見え

【ZARA】「ZW COLLECTION WIDE-LEG ハイライズ デニムパンツ」\6,590（税込）

40・50代の1軍ジーンズにぴったりのワイドパンツ。ハイウエスト× ワイドシルエットで脚のラインを拾いにくく、穿くだけでスタイルアップを後押ししてくれそう。 フロントのステッチディテールやフラットなウエストホック留めのおかげで、カジュアルなデニムもどこか上品な雰囲気に。ベルトループ付きのハイウエスト仕様でトップスインもしやすく、シャツやジャケットとも相性が良さそうです。ジーンズながらクリーンに穿けるワイドパンツとして活躍する予感。