中道改革連合の前衆院議員の川内博史氏が12日にX（旧Twitter）を更新。黒塗りの「森友文書」を読み込んでいる自身の動画に寄せられた批判に反論したものの、ネット上からは嘲笑が集まる事態になってしまっている。

話題になっているのは、川内氏の事務所公式Xが10日に公開した動画。ポストには、「落選してても仕事してます！！」「川内ひろしは『森友文書』をどうやって読んでるか。（編集なしでお届けするマニア向け動画です。）」（原文ママ）とつづられており、約20分の動画が公開されていた。

動画の中で川内氏は、多くの部分が黒塗りとなっている「森友学園問題」に関する分厚い文書を熟読したり、赤のペンで線を引いたり、内容を別の紙にメモしたりなどしていた。

なお、3日に総務省は森友学園への国有地売却に関する文書2万8438ページを新たに開示している。

しかし、このポストにネット上からは、「黒いとこ眺めててなんか見えるの？」「NotebookLMに読み込ませれば早いのに」「真っ黒なページをいちいち往復しなかったら普通に速く読み終わりそう」「次の四年後と思われる選挙まで森友文章読んでいるのだろうか」「これ……在任中でもやってたんかね？」といった批判やあきれ声が集まっていた。

一方、川内氏は12日にこうした批判に対し反論する動画をXに公開。動画の中で川内氏は、寄せられた批判を罵詈（ばり）雑言と指摘し、「AI使ってやれよ」という声には、「AIにはできないんですよ。残念ながら。AIはまとめるだけですからね」「文書を読み込んで矛盾点を見つけ出すとか、文書の中の言葉の定義をしっかり見抜いていくとか、そういうことはできないんですよね」と説明した。

また、「いつまでやってるんだ」という声は「典型的な罵詈雑言」とし、「去年の4月から文書開示が始まったばっかりですから、まだ途中なんですよ」「1枚1枚読んで真実を明らかにしたいと思ってるわけです」と話していた。

なお、このポストにも「一般人なんだからお好きなだけどうぞ」「個人の趣味でやるならどうぞご自由に」「なぜ真実を明らかにする必要があるのかも説明した方が良いと思います」という声が集まっていた。