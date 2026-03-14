14日未明、新潟市の萬代橋から男性が川に転落し、約3時間後に救助されましたが搬送先で死亡が確認されました。



死亡したのは、栃木県に住む20代の男性会社員です。男性は14日午前0時半すぎ、新潟市中央区の萬代橋から信濃川に転落しました。



通報を受けた警察と消防、新潟海上保安本部が捜索したところ、午前3時半ごろ、転落現場より下流にある、信濃川ウォーターシャトル係留場所付近の水深4.5mの川底で男性を発見。救出しましたが、男性は搬送先の病院で午前9時すぎに死亡が確認されました。



男性は転落する前、友人2人と萬代橋を歩いていたということです。警察や新潟海上保安部が、事件・事故の両面から当時の状況などを詳しく調べています。

