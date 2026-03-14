歌手の田中あいみ（25）が14日、TBSラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」（土曜前6・00）に生出演し、ライブ鑑賞での思わぬハプニングを明かした。

今月10、11日にブルーノート東京で行われた「とんねるず」木梨憲武のライブを訪れたという田中。「むちゃくちゃ楽しかったですよ。ほんまに〜」と振り返った。

田中は演歌歌手の小林幸子とともに鑑賞していたという。自身のインスタグラムでも「隣の席がなんと！ラスボス ＃小林幸子 さん」と明かしている。「小林さんとワイン2、3本いきまして、私たち」。その際にまさかの出来事があったという。

「ウェ〜イ！って、憲さんの音楽を聴きながら盛り上がってて、最後に憲さんが小林幸子さんのところに来て、マイクでしゃべった後に、座らはったとたん、赤ワインを全こぼしされたんですよ。腕がちょっと当たったのか」

純白のワンピース姿だった田中。ワインは無情にもスカートにかかってしまったという。「ワンピに全部かかりましたよ。いや〜！ってなって。そしたら、“クリーニング代出すから”っておっしゃったんですけど、“いいです”って」。それでも収まりがつかない小林からは、お詫びにまさかのプレゼントが。「“じゃあこれで勘弁して”って、ビンテージのシャネルのバングルを」もらったといい、「ラッキー！」と陽気に振り返っていた。

大物の太っ腹すぎる振る舞いに、所ジョージは「かっこいいね。そういうのも。“後でクリーニン代ちゃんと出すからね”なんて言って。“じゃあこれで一応ね”なんて」と感心していた。

田中は細川たかしの弟子として知られ、奔放な発言からバラエティー番組などでも活躍している。