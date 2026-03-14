志田こはく、ハッピーオーラから一変し“ブラック”に 『ゴジュウジャー』一河角乃の代役で注目
俳優の志田こはくが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【写真】やっぱり黒も似合う志田こはく ギャップにファン釘付け
志田は、スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で前出演者の降板により、代役として一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じてファンから絶大な支持を集めた。
この日、1度目のランウェイではハッピーオーラ全開で、2度目はシックに“ブラック”で決めた装いで登場。会場の視線を一身に集めていた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】やっぱり黒も似合う志田こはく ギャップにファン釘付け
志田は、スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で前出演者の降板により、代役として一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じてファンから絶大な支持を集めた。
この日、1度目のランウェイではハッピーオーラ全開で、2度目はシックに“ブラック”で決めた装いで登場。会場の視線を一身に集めていた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。