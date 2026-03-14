人気音楽グループ「XG」が14日、サンドーム福井でライブを行った。2月にグループのプロデューサーであるSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕後、初の公演。前日13日にはコカインを使用した疑いで再逮捕されたことが明らかになった。

ファンの間でも動揺が広がる中、ライブ本編最後にHARVEYが「私たちの側にいてくれてありがとう」とファンに感謝。CHISAも「何があっても変わらないものがあります。私たちとALPHAZ（アルファズ、ファンの呼称）の愛です」と伝えた。メンバーからの思いを聞いたファンは「ありがとう！」と熱い声援を送っていた。

公演の一部はグループの公式YouTubeチャンネルでも生配信され、7人のメンバーがファンに対して感謝の思いを口にした。

酒井容疑者はXGチームのトップの人物で、オーデョション段階からXGを育成してきたグループの“生みの親”。約5年間の育成期間を設け、22年にデビュー。昨年には世界最大級の音楽フェス「コーチェラ」の最大規模の屋内ステージでトリを務め、現在2度目のワールドツアーを開催中。グローバルに活躍するアーティストに成長させた。

メンバーへの思い入れもあり、昨年12月には自身のインスタグラムで晴れ着姿のメンバーとの記念写真を公開。「私がXGと出会ってから8年の年月が経ち、全員が成人しました」と喜びをつづっていた。

だが今年2月23日、愛知県のホテルでコカイン1袋を所持したとして、酒井容疑者ら男4人を現行犯逮捕。前日にはグループの名古屋公演が行われていた。逮捕を受け、メンバーは「突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています」とコメントを発表する事態となっていた。

この日のライブは約1万人のファンが集まり、チケットは完売。会場は熱のこもった大歓声に包まれ、「愛してるXG」「大好きだよ永遠に」などの手作りプラカードを掲げるファンもいた。