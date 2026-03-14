プロボクシングの大橋ボクシングジムが１４日、横浜市の赤レンガ倉庫周辺で行われた「リストグループ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＦＭヨコハママラソン２０２６」のハーフリレーマラソンの部で２連覇を達成した。大橋秀行会長（６０）が「大橋ボクシングジム２年連続優勝しました！」と報告した。

大橋ジムのメンバーは、東洋太平洋ミニマム級王者・石井武志、ＷＢＯアジアパシフィック同級２位・北野武郎、アマチュア社会人日本王者・ディシャーン與座、日本バンタム級１５位・田中湧也のほか、４回戦ボクサーの山口聖也、林謙士、山下千尋、高森悠叶。赤色のジムのＴシャツを着た選手たちは、みなとみらいのベイエリアを力走。アンカーのディシャーン與座がゴールテープを切ると、メンバーが拍手で出迎えた。石井、北野、田中は昨年の優勝メンバーにも名を連ねていた。

大橋ジムからは、元ＷＢＣ世界スーパーフライ級王者・川嶋勝重、元世界３階級制覇王者・八重樫東、現世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥、現ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真、前ＷＢＯ世界同級王者・武居由樹ら世界王者が誕生している。