【TGC】KEY TO LIT井上瑞稀＆中村嶺亜、“伝説の同期”背中合わせで大歓声 ダークで洗練されたニコイチに
ジュニア内グループ・KEY TO LITの井上瑞稀、中村嶺亜が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』にサプライズ出演。ランウェイを披露した。
【全身ショット】カッコイイ…大歓声で登場した中村嶺亜＆井上瑞稀
日本を代表するスタイリストのひとりで、その圧倒的センスで、唯一無二の世界観を表現し続ける長瀬哲朗氏によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION 2」でTGCのランウェイデビュー。2人が登場すると、大歓声があがった。白と黒のコントラストが印象的な、ダークで洗練された、まるでニコイチな統一感のあるコーディネートで、存在感を放った2人。センターステージで背中合わせになると、会場はさらなる歓声に包まれた。
2人は、昨年2月に結成されたばかりのジュニアの新グループで、同年9月〜11月には、グループ結成7ヶ月にして初のアリーナツアー『KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL』を開催し、5都市・全20公演で約20万以上を動員したKEY TO LITのメンバー。“みじゅれあ”の愛称で呼ばれ、ともに2009年入所の“伝説の同期”とも称される。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】カッコイイ…大歓声で登場した中村嶺亜＆井上瑞稀
日本を代表するスタイリストのひとりで、その圧倒的センスで、唯一無二の世界観を表現し続ける長瀬哲朗氏によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION 2」でTGCのランウェイデビュー。2人が登場すると、大歓声があがった。白と黒のコントラストが印象的な、ダークで洗練された、まるでニコイチな統一感のあるコーディネートで、存在感を放った2人。センターステージで背中合わせになると、会場はさらなる歓声に包まれた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。