◇明治安田J1百年構想リーグ第6節 川崎F 0―1 鹿島（2026年3月14日 メルカリスタジアム）

東地区6位の川崎Fは敵地で首位の鹿島と対戦し、0―1で敗れた。昨年10月8日に柏と対戦したルヴァン杯準決勝第1戦で左長内転筋を肉離れしたMF大島僚太（33）は先発で今季初出場。ダブルボランチの一角として後半21分に退くまで攻守に存在感を示した。

試合後、約5カ月ぶりの公式戦出場に「やっぱりいい雰囲気だな、というのは感じました」と大島。「気をつけないと前線と後ろの距離が伸ばされるので、そこは意識してなるべく後ろから上げてもらうことは気をつけました」と振り返った。

チームは大島が退いた後の後半34分に失点して敗戦。消化が1試合少ないとはいえ、首位の鹿島に勝ち点9差をつけられた。今季初出場の大島も「深く傷をえぐられた感覚はあります」と振り返ったが、一方で「連戦ですし、しっかり反骨心を持って日々準備をして、もっと勝ちに貪欲になれるよう準備していかないといけない」と強調。18日の東京V戦（味スタ）、22日の横浜M戦（MUFG国立）と続く連戦での巻き返しを誓っていた。