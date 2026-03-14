【Ray㋲・櫻井優衣】と“ふたりだけ”の時間♡ 甘くて切ない「恋愛ストーリー」をお届け！

大好きな人との一日が終わるのは、ほかのどんな瞬間よりもさみしい……。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が紡ぐ妄想デートの「バイバイの時間」をお届けします。デートの終わりを悲しむ優衣の切ない表情を、恋人気分でお楽しみください♡

櫻井優衣と妄想デート 世界でイチバン可愛い彼女。ふたりだけの特別な時間がはじまる。 まだまだ寒いこの季節は、人肌が恋しくなる。でも、大好きな恋人と一緒にいれば、その寒さも心地よくて、少しだけあったかく思えたり。 そんな幸せなひとときを、Ray㋲の櫻井優衣がお届けします。彼氏気分で、優衣とのデートをお楽しみください♡

バイバイの時間は、彼女から少し笑顔が消える。大丈夫。僕だって、本当はさみしくて、涙が出そうなんだ。 どんな一日だって、終わりはやってくる。そんなことはわかっているけど、君との一日が終わるのは、ほかのどんな瞬間よりもさみしい。 ふと君の顔を見ると、あんなに楽しそうだったのに、もしかして泣いちゃうのかなって不安になった。僕も君と同じ。バイバイしたくない。このまま一緒に帰れたらいいのに！ そんな思いをお互い抱えながら、次のデートの約束をした。そして、彼女は言う。「私、やっぱり君のことが大好き。次のデートは鬼ごっこでもしますか！」 マフラー 6,490円／dazzlin 撮影／三瓶康友 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／野口由佳（ROI）モデル／櫻井優衣（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

櫻井優衣