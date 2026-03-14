セバスチャン・ブイエの春限定焼き菓子アソート登場♡華やかなギフトに

フランス・リヨン発のパティスリー「セバスチャン・ブイエ」から、春の彩りを楽しめる焼き菓子アソートが登場しました。今回発売されるのは、春の花々をイメージした華やかな「アソートプランタン」と、人気の焼き菓子を詰め合わせた「サブレアソート」の2種類。見た目の美しさと多彩な味わいが楽しめる特別なスイーツは、贈り物やティータイムにもぴったり。春らしい華やかな焼き菓子で、心弾むひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♡

春を感じる華やかな焼き菓子



「アソートプランタン」は、春の花々をイメージしたデザインと味わいが魅力の焼き菓子詰め合わせ。

ひなげしやひなぎく、矢車菊などを思わせる繊細なビジュアルが、まるでブーケのような華やかさを演出します。

しっとりとした生地の焼き菓子やサクサク食感のサブレ、濃厚なチョコレートやナッツのアクセントなど、6種類の味わいが楽しめるのもポイント。

フルーツや花の香りが広がる上品な味わいで、ひと口ごとに異なる食感と香りを楽しめます。

Assortiment Printemps（アソートプランタン）



価格：2,700円（税込）

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人気のサブレを詰め合わせ



Sablés Assortiment（サブレアソート）

価格：3,780円（税込）

「サブレアソート」は、華やかなピンクのデザイン缶に焼き菓子を詰め込んだ人気のアソート。

サブレをはじめ、軽やかなメレンゲやかわいらしいアイシングクッキーなど、多彩な焼き菓子が楽しめます。

見た目のかわいらしさだけでなく、サクサク、ほろほろなど異なる食感が楽しめるのも魅力。ギフトとしてはもちろん、春のティータイムを華やかに彩るスイーツとしてもおすすめです。

春の贈り物にもぴったり



春の花をイメージした美しい焼き菓子が詰まった、セバスチャン・ブイエの季節限定アソート。見た目の華やかさと繊細な味わいが、特別なティータイムを演出してくれます。

自分へのご褒美スイーツとしてはもちろん、大切な人への春のギフトにもぴったり♡オンラインショップでも購入できるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。