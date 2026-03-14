ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックで、ここまで2つの銀メダルを獲得した村岡桃佳選手がインタビューに応じました。

2014年ソチ、18年平昌、22年北京に続き、4大会連続の出場となった今大会は、アルペンスキー女子スーパー大回転(座位)と女子大回転(座位)で2つのメダルを獲得。個人通算11個目のメダルとなり、冬季パラリンピック日本勢単独最多を更新しました。

スーパー大回転で1つ目のメダルを手にした村岡選手。そのときの気持ちは、「アスリートとして攻めきった結果の銀メダルではない。悔しい気持ち。ちょっともどかしさの残るレースだった」と曇り顔でした。

実は昨年4月に怪我。さらに、11月にも左鎖骨を骨折し、今大会が約1年ぶりの復帰レースでした。「（スーパー大回転は）コースの下見だったり、準備という意味で挑んだレース。安全運転だった」と、その後の大回転に焦点を合わせたといいます。「（大回転は）これまでの2大会で金メダルを獲得してきた。私が1番得意としていて、1番好きな種目でもあるので、この種目では負けたくないという気持ちが大きかったです」と力を込めました。

『2度の大怪我からの復活劇』。自ら定めた今大会のタイトルの名の通り、大回転では2つ目の銀メダルを獲得。「本当に少ない準備の時間だったんですが、ここにフォーカスしてきたので、この種目だけではなにがなんでも攻めきるぞという気持ちで臨んだ。結果として、滑りきることができましたし、出し切れたと思うレースだった」と晴れやかな表情で振り返りました。

村岡選手は、残り14日に回転に出場予定。メダルの色を塗り替えられるか、注目が集まります。