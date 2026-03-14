ALPHA DRIVE ONE、TGCに初降臨 疾走感あふれるパフォーマンスで圧倒
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【ライブ写真】圧巻のパフォーマンスを披露したALPHA DRIVE ONE
『TGC』初出演となるALPHA DRIVE ONEの出演に、会場は大歓声。韓国デビュー作『EUPHORIA』収録楽曲で、爆発的なシンセサウンドと咆哮するように押し寄せるベースラインが印象的なエレクトロニック・ダンス・ポップソング「FORMULA」と、デビュー曲で、“3秒で観客の心をつかむ”フックと、メンバー全
員が魅せ場になる“All Killing Part”が準備されている「FREAK ALARM」の2曲を披露した。
ファッションショーならではの花道を生かしたステージを展開したALPHA DRIVE ONE。疾走感あふれるステージで会場を虜にした。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【ライブ写真】圧巻のパフォーマンスを披露したALPHA DRIVE ONE
『TGC』初出演となるALPHA DRIVE ONEの出演に、会場は大歓声。韓国デビュー作『EUPHORIA』収録楽曲で、爆発的なシンセサウンドと咆哮するように押し寄せるベースラインが印象的なエレクトロニック・ダンス・ポップソング「FORMULA」と、デビュー曲で、“3秒で観客の心をつかむ”フックと、メンバー全
員が魅せ場になる“All Killing Part”が準備されている「FREAK ALARM」の2曲を披露した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。