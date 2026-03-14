おぎやはぎの矢作兼が１２日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ おぎやはぎのメガネびいき」に出演した。

番組内で矢作は、ＳＮＳなどで話題となっている、新幹線内で豚まんなどを食べる際の、車内の「におい」問題について言及。相方の小木博明の「難しいよね。匂いに関してはすごい嫌がる人がいるから、あれが怖いんだよ」という感想に、「本当はみんながちゃんとしていれば難しくない。みんなが相手を思いやる気持ちがあれば、どんなものだってケンカは起きないんだけどさ」と語った。さらに「食べていいんだから、文句言うなっていうのも違うんだよ」と持論を展開。「それと一緒なのがリクライニングシートなのよ」と、議論を発展させた。

その理由を「（リクライニングの倒せる角度が）０から１０まであったら１０ＭＡＸ下げたっていいわけじゃん。（構造が）ああなっているんだから。いいんだけど、オレは下げないよ？下げてもいいんだよ、でもちょっと何かあるじゃない。その気持ちなのよ」と、説明。小木も「（においと）同じだよね。ちょっと下げただけでキレる人もいるし。関係ないよっていう人もいるし、いろんな人がいるから」と同調した。

矢作は「１０のうち２までしか下げないとか、せいぜい５でしょ、とか言ったらそれはそれでまた批判よ。それが日本人のダメな所ですよとか言われたりしてね」と、ジレンマを語り、匂い問題も含めて「解決しない問題ですよね。おのおのの配慮の問題だからね」と、